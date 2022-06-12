Крикунов заявил, что будет болеть за «Тампу» в финале Кубка Стэнли

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал, что будет поддерживать «Тампу» в финале Кубка Стэнли.

«Я думаю, что «Тампа» выиграет в третий раз подряд. Василевский, видно, вернулся в своё былое состояние. Будем болеть за «Тампу», там наши игроки. Там еще и Виктор Хедман — хороший парень и игрок отличный», — приводит Metaratings слова Крикунова.

Сегодня, 12 июня «Тампа» победила в шестом матче финала Восточной конференции против «Рейнджерс» (2:1), выиграла серию со счетом 4-2 и в третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

В финале «Лайтнинг» встретятся с «Колорадо». Первый матч серии состоится в Денвере 16 июня, начало — в 3.00 (мск).