Защитник «Флориды» Монтур одним словом охарактеризовал Бобровского
Защитник «Флориды» Брэндон Монтур одним словом описал вратаря клуба Сергея Бобровского.
«Я даже не знаю, есть ли одно слово, чтобы описать его. Сосредоточенный. Думаю, это хороший вариант», — приводит слова Монтура сайт ESPN.
Минувшей ночью «Флорида» дома уступила «Бостону» (1:2) в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. В прошедшей встрече Бобровский совершил 26 сейвов.
После пяти игр «Флорида» ведет в счете — 3-2. Следующий матч пройдет 18 мая в Бостоне.
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|40
|42
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|82
|38
|44
|88
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|82
|38
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|110
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|И
|В
|П
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|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
|2 - 2
|
Даллас - Колорадо
|3 - 1
|
Флорида - Бостон
|3 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|3 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
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Флорида – Бостон
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Эдмонтон – Ванкувер
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