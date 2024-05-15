Защитник «Флориды» Монтур одним словом охарактеризовал Бобровского

Защитник «Флориды» Брэндон Монтур одним словом описал вратаря клуба Сергея Бобровского.

«Я даже не знаю, есть ли одно слово, чтобы описать его. Сосредоточенный. Думаю, это хороший вариант», — приводит слова Монтура сайт ESPN.

Минувшей ночью «Флорида» дома уступила «Бостону» (1:2) в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. В прошедшей встрече Бобровский совершил 26 сейвов.

После пяти игр «Флорида» ведет в счете — 3-2. Следующий матч пройдет 18 мая в Бостоне.