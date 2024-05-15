Бобровский признан третьей звездой матча с «Бостоном»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьей звездой пятого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (1:2).

35-летний россиянин отразил 26 бросков из 29. Первой звездой признан защитник «Брюинз» Чарльз Макавой, набравший 2 (1+1) очка. Вторая звезда — вратарь Джереми Суэймен, сделавший 28 сейва.

Счет в серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч пройдет 17 мая и начнется в 23:00 мск.