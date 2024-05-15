Тарасенко уверен, что «Флорида» закроет серию в шестом матче с «Бостоном»

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко назвал основные качества команды, которые помогут ей закрыть серию с «Бостоном» в шестом матче.

«Характер команды. У парней достаточно опыта с прошлого года и с этого. Я уверен, что если мы сплотимся, то добьемся нужного результата», — приводит слова Тарасенко журналистка Bally Sports Кэти Энгельсон.

15 мая «Флорида» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ уступила «Бостону» (2:1). Однако счет в серии на данный момент — 3-2 в пользу «Пантерз». Шестой матч между командами пройдет 17 мая.