«Миннесота» выставила россиянина Фирстова на драфт отказов

Нападающий «Миннесоты» Владислав Фирстов выставлен на драфт отказов, сообщает пресс-служба команды НХЛ.

22-летний россиянин выставлен на драфт отказов с целью дальнейшего расторжения контракта.

В 2019 году «Миннесота» выбрала Фирстова под 42-м номером драфта НХЛ. В итоге форвард не провел за «Уайлд» ни одного матча. Он выступал за фарм-клуб «Миннесоты» «Айову Уайлд» в АХЛ.

В сезонах-2022/23 и 2023/24 Фирстов на правах аренды играл за нижегородское «Торпедо». В завершившемся розыгрыше КХЛ нападающий набрал 37 (19+18) очков в 72 матчах. В Кубка Гагарина на его счету 2 (2+0) очка в 5 играх.