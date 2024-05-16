«Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича главным тренером команды

Главный тренер «Ференцвароша» Деян Станкович возглавит «Спартак» с сезона-2024/25, сообщает пресс-служба красно-белых.

45-летний сербский специалист тренирует венгерский «Ференцварош» с сентября прошлого года. Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Сербский клуб под его руководством выигрывал чемпионат страны.

Во время футбольной карьеры Станкович выступал за «Интер», с которым он становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2009/10.

Вместе со Станковичем в тренерский штаб войдут ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

«Спартак» в середине апреля уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. С того момента команду возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович.