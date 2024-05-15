Коньков: «Главное, чтобы Ничушкин вернулся к нормальной жизни»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал отстранение российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина от игры в НХЛ.

14 мая стало известно, что 29-летний россиянин отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков.

«Это сложная жизненная ситуация. Человек ведет борьбу со своими страстями. Это тяжелая борьба. Я рад, что в НХЛ есть такая программа, которая не позволяет хоккеистам играть, имея такие сложности. Они обращают внимание на такие вещи и работают с ними, а не просто бросают людей. Да, у Валерия подмочена репутация. Да, он потеряет часть своей зарплаты и заново будет восстанавливать свой статус в НХЛ. Но самое главное, чтобы человек вернулся к нормальной жизни, чтобы он был здоров. Откуда возникли все эти запрещенные вещества? Нужно с разобраться и поправить жизнь человека», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

В текущем сезоне Ничушкин провел 8 матчей в плей-офф, в которых набрал 10 (9+1) очков. При этом он был удален из списка лучших бомбардиров и снайперов в официальном приложении НХЛ.