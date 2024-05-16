«Даллас» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» выиграл у «Далласа» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:3. Счет в серии 3-2 в пользу «Старз».

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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