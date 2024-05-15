Труба стал обладателем приза НХЛ за лидерские качества
Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба стал обладателем приза Марка Мессье, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Награда ежегодно вручается хоккеисту, который демонстрирует выдающиеся лидерские качества в своей команде на льду и за его пределами и играет ведущую роль в развитии хоккея.
30-летний американец участвовал в молодежном хоккейном лагере «Рейнджерс», во время которого проводил тренировки с мальчиками и девочками в возрасте от 6 до 12 лет. Вместе с женой Труба основал программу Trouba Creative Expressions, которая предлагает художественные услуги взрослым, страдающим эпилепсией.
В текущем сезоне Труба провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 22 (3+19) очка. В 9 играх плей-офф защитник набрал 4 (1+3) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
|2 - 1
|
Даллас - Колорадо
|3 - 1
|
Флорида - Бостон
|3 - 1
|
Рейнджерс - Каролина
|3 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
Результаты / календарь
5.05
6.05
7.05
8.05
9.05
10.05
11.05
12.05
13.05
14.05
15.05
16.05
17.05
|15.05
|02:00
|
Флорида – Бостон
|- : -
|15.05
|04:30
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
Новости