«Флорида» — «Бостон»: видеообзор матча

«Бостон» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде «Флориду» — 2:1. Счет в серии 3-2 в пользу «Пантерз».

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Брюинз» отличились Морган Гики и Чарльз Макавой. У «Пантерз» гол забил Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28.

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