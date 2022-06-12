Главный тренер «Тампы» поделился эмоциями от выхода команды в третий финал Кубка Стэнли подряд

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Стэнли.

Сегодня, 12 июня «Лайтнинг» победили «Рейнджерс» (2:1) в шестом матче финала Восточной конференции и выиграли серию со счетом 4-2.

«Я был недостаточно хорош, чтобы играть в НХЛ, но когда ты растешь в Канаде, ты мечтаешь, чтобы твое имя оказалось на Кубке Стэнли. Когда мы выиграли Кубок в первый раз, сбылась моя мечта. Вторая победа — словно сон. Сложно было представить, что мы сможем вернуться и побороться за титул в третий раз подряд. Я просто впечатлен нашими игроками и тем, что они сделали», — приводит официальный сайт НХЛ слова Купера.

В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо». Первый матч пройдет 16 июня, начало — в 3.00 (мск).

«Тампа» становилась обладателем Кубка Стэнли в двух предыдущих сезонах.