Форвард сборной России и «Трактора» Ткачев выразил разочарование решением КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат

Нападающий челябинской команды Владимир Ткачев, находящийся в сборной России на Олимпиаде в Пекине, прокомментировал решение КХЛ не доигрывать оставшиеся матчи регулярного чемпионата и пожалел о том, что «Трактор» не сможет из-за этого выиграть Кубок континента.



— Пока мы в Пекине, в КХЛ завершили сезон. И новый подсчет очков лишил «Трактор» Кубка континента. Вы расстроились?

— Хм, мне часто задают вопрос — хотели бы выиграть регулярку или конференцию? Конечно, хотел бы. Почему нет? Да, это не самый главный титул, у челябинцев другие задачи, но награды — это приятно и здорово. Жаль, что нас лишили кубка, но ничего не поделать.

— А как вы отнеслись к решению не доигрывать турнир?

— Об этом говорили, к этому готовились. Разочарованными остались те клубы, которые могли бы еще побороться за место в плей-офф.

— Разочарованы и некоторые хоккеисты, которые не получат бонусов, хотя кому-то оставалось набрать один-два балла.

— Я знаю про такие ситуации. Меня это не коснулось, но у кого-то вопросы возникали. Нестандартная ситуация. Наверное, это просто форс-мажор, так и надо относиться к таким событиям.