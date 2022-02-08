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Сегодня, 14:35

Форвард сборной России и «Трактора» Ткачев выразил разочарование решением КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат

Нападающий «Трактора» Ткачев выразил разочарование решением КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Владимир Ткачев.
Фото ХК «Трактор»

Нападающий челябинской команды Владимир Ткачев, находящийся в сборной России на Олимпиаде в Пекине, прокомментировал решение КХЛ не доигрывать оставшиеся матчи регулярного чемпионата и пожалел о том, что «Трактор» не сможет из-за этого выиграть Кубок континента.

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— Пока мы в Пекине, в КХЛ завершили сезон. И новый подсчет очков лишил «Трактор» Кубка континента. Вы расстроились?
— Хм, мне часто задают вопрос — хотели бы выиграть регулярку или конференцию? Конечно, хотел бы. Почему нет? Да, это не самый главный титул, у челябинцев другие задачи, но награды — это приятно и здорово. Жаль, что нас лишили кубка, но ничего не поделать.
— А как вы отнеслись к решению не доигрывать турнир?
— Об этом говорили, к этому готовились. Разочарованными остались те клубы, которые могли бы еще побороться за место в плей-офф.
— Разочарованы и некоторые хоккеисты, которые не получат бонусов, хотя кому-то оставалось набрать один-два балла.
— Я знаю про такие ситуации. Меня это не коснулось, но у кого-то вопросы возникали. Нестандартная ситуация. Наверное, это просто форс-мажор, так и надо относиться к таким событиям.

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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Результаты / календарь
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22.02 15:30
Сибирь – Адмирал
 - : -
22.02 16:30
Барыс – Авангард
 - : -
22.02 17:00
Металлург – Автомобилист
 - : -
22.02 19:00
Ак Барс – Локомотив
 - : -
22.02 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
22.02 19:00
Северсталь – Сочи
 - : -
22.02 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
22.02 19:30
Динамо М – СКА
 - : -
22.02 19:30
Спартак – Трактор
 - : -
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ЦСКА – Йокерит
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