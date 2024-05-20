Роман Ротенберг объяснил уход Гальченюка из СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал финансовый вопрос главной причиной расторжения контракта с американским форвардом Алексом Гальченюком.

— Почему СКА расстался с Алексом Гальченюком? Вы же сами его подписывали и прекрасно понимали, когда давали большой контракт, что он может стать звездой.

— Мы хотим держать баланс. У нас должна быть глубина состава. И основной, и резервный, чтобы всегда можно было кого-то заменить в случае потерь. Алекс играл очень много, выходил в большинстве. У него было полное доверие тренерского штаба, для того чтобы себя проявить. И он хорошо себя проявил, вопросов к нему нет. Остался только вопрос финансового плана, — сказал Ротенберг «СЭ».

В мае 30-летний хоккеист расторг контракт с ЦСКА и заключил однолетнее соглашение с «Амуром».

В минувшем сезоне Гальченюк сыграл в 61 матче в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 42 (16+26) очка. В плей-офф он отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами в 9 встречах.

Полностью интервью Романа Ротенберга читайте на сайте «СЭ».