Гру: «Не обращаю внимания на слухи. Шабанов — выдающийся хоккеист»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру в интервью «СЭ» рассказал, как реагировал на слухи об обмене нападающего Максима Шабанова.
— Практически сразу после вашего назначения поползли слухи, что «Трактор» может обменять Максима Шабанова.
— Не обращаю внимания на слухи. Мы каждый день разговариваем с Волковым о команде. Алекс — очень прозрачный и честный парень, которому я доверяю. Люди всегда будут запускать слухи. Так или иначе, 90% из них оказываются ложью и остаются лишь слухами.
— Вы наверняка уже видели кучу смен Шабанова по видео. Потенциально Максим — игрок уровня НХЛ?
— Смотреть его смены по видео и работать с ним каждый день — разные вещи. Мне очень хочется встретиться с ним перед тем, как давать какую-то оценку. Думаю, в течение десяти дней начну знакомиться с игроками по видеосвязи, как сейчас с вами. Хочу узнать побольше о них самих, об их семьях, увлечениях, понять, какими хоккеистами они себя видят, а также рассказать о себе и о том, что их ждет в новом сезоне.
Забавно, я еще не успел выйти на лед и провести первую тренировку, как некоторые тренеры из Северной Америки начали звонить мне и спрашивать, есть ли в КХЛ игроки, на которых стоит обратить внимание. Пришлось отвечать: «Воу! Воу! Воу! Я еще даже не прилетел в Россию! Подождите! Сначала мы достигнем своих целей, а потом вы уже будете спрашивать у меня рекомендации».
Разумеется, знаю, что Максим забросил 25 шайб в прошлом сезоне, и уже успел посмотреть, как он действует в атаках с ходу и в позиционном нападении. Многие вещи мне понравились. Шабанов — умный игрок, который знает, как находить путь к воротам. Но мне нужно больше времени и информации, чтобы оценить его потенциал. Однако, без сомнений, он выдающийся хоккеист.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
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|24
|95
|2
|Авангард
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|43
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|Сал. Юлаев
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|90
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|Ак Барс
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|41
|27
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|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2