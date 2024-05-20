«Металлург» занял первое место в рейтинге клубов КХЛ по итогам сезона-2023/24, СКА и «Ак Барс» — в тройке

КХЛ опубликовала рейтинг клубов по итогам сезона-2023/24.

Лига составляет рейтинг эффективности менеджмента клубов лиги с 2017 года. В расчете используются данные трех последних сезонов.

Для составления рейтинга используется несколько параметров: спортивные достижения, стоимость спортивного результата, финансирование, несвоевременная оплата труда хоккеистов, исполнение норм технического регламента, посещаемость и заполняемость арен, сервисы для зрителей, тв-индекс, доходы от реализации лицензионной и билетной программы и работа со СМИ.

По итогам сезона-2023/24 лидером рейтинга стал «Металлург», который стал победителем Кубка Гагарина. Команда набрала 79,66 балла. Вторым стал СКА (70,38 балла), третьим — «Ак Барс» (69,80).

Рейтинг клубов КХЛ. Фото photo.khl.ru

Лидером предыдущего рейтинга был ЦСКА, который в этом году опустился на пятое место.