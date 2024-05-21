«Каролина» пытается подписать контракт с Никишиным из СКА

Президент и генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл заявил, что клуб намерен договориться о контракте с защитником СКА Александром Никишиным.

В третьем раунде драфта НХЛ-2020 «Харрикейнз» выбрал россиянина под общим 69-м номером.

«Работа все еще идет. Мы потратили на этого игрока больше времени, пытаясь вытащить его из России, чем кто-либо другой. Надеемся, что в течение следующих трех-четырех недель, перед драфтом, у нас будет хорошее представление о том, придет он или нет. Мы, вероятно, подпишем с ним контракт, а захочет ли он там оставаться или нет — это нам еще предстоит узнать», — цитирует Уодделла пресс-служба НХЛ.

Никишин выступает за СКА с 2022 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 22-летний защитник сыграл 67 матчей за клуб из Санкт-Петербурга и набрал 56 (17+39) очков. В плей-офф на его счету 4 гола и 4 результативные передачи в 16 встречах. Никишин стал самым результативным защитником прошедшего сезона в КХЛ.

Ранее «Каролина» вылетела в 1/4 финала плей-офф, проиграв «Рейнджерс» в серии со счетом 2-4. За команду играют четверо россиян: Петр Кочетков, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников.