«Каролина» пытается подписать контракт с Никишиным из СКА
Президент и генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл заявил, что клуб намерен договориться о контракте с защитником СКА Александром Никишиным.
В третьем раунде драфта НХЛ-2020 «Харрикейнз» выбрал россиянина под общим 69-м номером.
«Работа все еще идет. Мы потратили на этого игрока больше времени, пытаясь вытащить его из России, чем кто-либо другой. Надеемся, что в течение следующих трех-четырех недель, перед драфтом, у нас будет хорошее представление о том, придет он или нет. Мы, вероятно, подпишем с ним контракт, а захочет ли он там оставаться или нет — это нам еще предстоит узнать», — цитирует Уодделла пресс-служба НХЛ.
Никишин выступает за СКА с 2022 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 22-летний защитник сыграл 67 матчей за клуб из Санкт-Петербурга и набрал 56 (17+39) очков. В плей-офф на его счету 4 гола и 4 результативные передачи в 16 встречах. Никишин стал самым результативным защитником прошедшего сезона в КХЛ.
Ранее «Каролина» вылетела в 1/4 финала плей-офф, проиграв «Рейнджерс» в серии со счетом 2-4. За команду играют четверо россиян: Петр Кочетков, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников.
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|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
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Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
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|
Авангард - Локомотив
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|1/4 финала конференции
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Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
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|
Динамо М - Динамо Мн
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Авангард - Лада
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|
Локомотив - ЦСКА
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|
Ак Барс - Автомобилист
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|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2