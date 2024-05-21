Новый тренер «Трактора» Гру поделился ожиданиями от работы с Виталием Кравцовым
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру в интервью «СЭ» рассказал, что ждет от работы с Виталием Кравцовым.
— В «Рейнджерс» и «Ванкувере» Виталий Кравцов был головной болью и трудным ребенком для тренеров. Для вас его реанимация — одна из самых интересных задач, которую предстоит решить?
— Все люди разные. Я пока не знаю Виталия лично, но мне понравилось, как он играл в звене с Шабановым и Ткачевым. По крайней мере в тех матчах, которые я успел посмотреть. Вы в любом случае видите у него большой талант — для меня неудивительно, что его выбрали под девятым номером на драфте.
Зрелость — очень индивидуальная штука. Кого-то можно назвать зрелым уже в 20 лет, и такие парни уже прекрасно знают, что им нужно делать, чтобы быть успешными на льду. Но тренер должен понимать, что все хоккеисты разные и ко всем нужен особый подход. Мне хочется познакомиться с ним и четко обозначить ему, что мы ожидаем от него. Пока единственная вещь, которую я о нем знаю, — у него огромный талант. Да, мне интересно поработать с ним — это тоже своего рода вызов.
У меня в карьере уже были ребята, которым каждый день приходилось напоминать вещи, которые приведут их к успеху. Кого-то приходилось больше поддавливать и ограничивать, кого-то — больше поощрять и поддерживать, кому-то нужно больше давать конкретные указания. Мы обсудим с ним все эти моменты. Мне хочется построить партнерские отношения с ним и помочь ему в развитии. Однако он должен вкладываться не только в свое развитие, но и многое приносить в команду.
Верю в Виталия и вижу в нем лидера. Кравцов — это точно не жесткий силовой форвард. Но может ли он убирать соперника со своего пути? Да. Может ли он накатывать на ворота? Да. Может ли он залезать в грязные зоны? Да. Если он будет это делать, то сможет извлечь максимум из своего таланта.
«Трактор» объявил о назначении Гру на пост главного тренера команды 6 мая. До этого тренер работал в канадских юниорских лигах и с молодежной сборной Канады. В прошлом сезоне он возглавлял команду АХЛ «Сиракьюз Кранч».
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|Финал
|Счет в серии
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Локомотив - Трактор
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Динамо М - Трактор
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СКА - Торпедо
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|24.04
|19:00
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Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2