Пресс и Джонсон продлили контракты с «Металлургом»

«Металлург» продлил контракты с защитником Робином Прессом и нападающим Люком Джонсоном, сообщает пресс-служба клуба.

По информации источника, соглашение шведского игрока с магнитогорцами рассчитано на два года, а хоккеиста из США — до конца сезона-2024/25.

29-летний Пресс выступает за «Металлург» с 2023 года. В прошедшем сезоне он отыграл 87 матчей, забросил 10 шайб и отдал 46 результативных передач.

На счету 29-летнего Джонсона 29 (16+13) результативных очков в 87 сыгранных встречах за магниготорский клуб. Форвард перешел в российскую команду в 2023 году.