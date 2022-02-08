Кузьменко прошел независимое медицинское обследование. Игрок допущен к тренировкам со СКА

Нападающий Андрей Кузьменко присоединился к СКА на сборе в Сочи, сообщает сайт клуба.

Форвард прошел независимое медицинское обследование у ведущих специалистов в области травматологии Краснодарского края. По результатам обследования форвард «допущен к занятиям профессиональным спортом».

Он присоединился к команде и имеет возможность принять участие в ближайших контрольных матчах.

Напомним, Кузьменко вместе с олимпийской сборной отправился в Пекин, однако не был включен в окончательный состав национальной команды.

«Хоккейный клуб СКА с уважением относится к этому решению и желает сборной России удачи и победы на Олимпиаде», — говорится в заявлении на сайте.

Ранее игрок был отчислен из состава сборной России по причине травмы. Характер повреждения и сроки восстановления форварда не назывались.