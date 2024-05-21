Новый главный тренер «Трактора» Гру рассказал, чем занимался в течение года без работы
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру в интервью «СЭ» рассказал, как провел минувший сезон после ухода из системы «Тампы».
— Чем занимались во время года простоя? На EliteProspects указано, что вы работали скаутом «Тампы».
— У меня до сих пор есть контракт с «Тампой», действующий до 30 июня. Перед началом сезона мне просто сказали: «Ты можешь заниматься всем, чем захочешь». При этом мне предлагали остаться в клубе на следующий сезон и были готовы обсудить мою будущую роль, если у меня появится интерес к дальнейшему сотрудничеству.
В итоге после этого разговора я решил отдохнуть несколько недель и поселился в пригороде Нью-Йорка. Когда просыпался и заваривал кофе с утра, то было непривычно, что не нужно ни к чему готовиться, не нужно волноваться о сочетаниях, не нужно спешить на встречи с другими тренерами и менеджментом. Поначалу мне это даже нравилось.
Но спустя пару недель понял, что не хватает всей этой тренерской рутины. Начал снова смотреть матчи и принялся путешествовать. Сначала слетал в Швейцарию, затем поехал в Германию. Затем очень много общался с тренерскими штабами «Оттавы» и «Аризоны». Так как я жил в Нью-Йорке, то часто ходил на матчи «Айлендерс» и «Рейнджерс». Плюс проводил время со своим сыном, который играет на контракте новичка в «Анахайме».
Для меня это был год анализа, изучения новых вещей и структурирования своих хоккейных знаний. Например, удалось заново взглянуть на то, как строится команда. НХЛ — это большая лига, которая постоянно эволюционирует. За этот год мне удалось понять ее лучше.
Так что это было хорошее время, чтобы сходить на матч, а затем взять компьютер и анализировать то, что увидел прошлым вечером с трибун. Пытался понять, почему тренер принял то или иное решение, а игрок поступил так или иначе в какой-то конкретной игровой ситуации.
Не скажу, что это был хороший год. Гораздо лучше было бы, если бы я тренировал. При этом мне реально удалось посмотреть на другие лиги. Было интересно сравнить их и узнать, как команды строятся в средней зоне, как действуют в атаке, как контратакуют. Все это переносил на бумагу, чтобы, возможно, использовать в дальнейшем. Я достаточно давно работаю тренером и видел множество вещей, но, думаю, мне помогут новые знания.
«Трактор» объявил о назначении Гру на пост главного тренера команды 6 мая. До этого тренер работал в канадских юниорских лигах и с молодежной сборной Канады. В прошлом сезоне он возглавлял команду АХЛ «Сиракьюз Кранч».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2