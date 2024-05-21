«Спартак» приобрел у «Локомотива» защитника Бычкова в обмен на денежную компенсацию

Защитник «Локомотива» Роман Бычков продолжит карьеру в «Спартаке», сообщает пресс-служба московского клуба.

Красно-белые получили права на 23-летнего игрока в обмен на денежную компенсацию.

«Приветствуем Романа Бычкова в системе московского «Спартака» и желаем игроку успехов в новом сезоне!», — говорится в сообщении команды.

Ранее Бычков провел 49 матчей в КХЛ за «Локомотив» и хабаровский «Амур», а также принимал участие на молодежном чемпионате мира-2021. Российский защитник был выбран «Бостоном» на драфте НХЛ.