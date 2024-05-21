Гру: «Советовался с Хартли перед переходом в «Трактор». Он хочет помочь каждому тренеру из Квебека»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру в интервью «СЭ» рассказал, что советовался с Бобом Хартли перед подписанием контракта с челябинцами.

— Понятно, что Фукале рассказывал вам больше про быт и делился впечатлением о России с точки зрения игрока. Однако никто не мог рассказать вам про реалии работы тренером в КХЛ лучше, чем другой тренер из Квебека Боб Хартли. Звонили ли ему перед подписанием контракта?

— Конечно, он был одним из тех, с кем я советовался. Мы знакомы уже много лет. Знаете, у Боба есть одно очень хорошее качество — он хочет помочь абсолютно каждому тренеру из Квебека. Хартли всегда рассказывает огромное количество историй из своей жизни и дает множество советов, делится опытом.

В общей сложности у меня были разговоры с девятью людьми, и все они говорили одно: «Ты должен попробовать! Это будет опыт на всю жизнь!» К тому же я ведь уже был в России в 2007-м, когда приезжал в Уфу и Омск на молодежную Суперсерию со сборной Канады. Это было так давно! Но не скажу, что стиль жизни мне показался абсолютно другим по сравнению с Северной Америкой.

«Трактор» объявил о назначении Гру на пост главного тренера команды 6 мая. До этого тренер работал в канадских юниорских лигах и с молодежной сборной Канады. В прошлом сезоне он возглавлял команду АХЛ «Сиракьюз Кранч».