Сергеев в «Динамо» будет получать 50 миллионов рублей в год

Московское «Динамо» объявило о подписании трехлетнего контракта с защитником Артемом Сергеевым, который в прошлом сезоне играл за СКА. Как стало известно «СЭ», зарплата хоккеиста составит 50 миллионов рублей в год.

В прошлом сезоне защитник сыграл 70 матчей в КХЛ и набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «+20». В составе СКА он дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Всего в лиге Сергеев провел 549 встреч.