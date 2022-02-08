Защитник Гареев расторг контракт с «Автомобилистом» по собственной инициативе

Защитник Станислав Гареев расторг контракт с «Автомобилистом», сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

27-летний хоккеист разорвал соглашение по собственной инициативе.

В сезоне-2021/22 Гареев провел 6 матчей за «Автомобилист» и сделал одну результативную передачу.