Грицюк: «Понимал, что мог уйти в тень товарищей по сборной России»

Нападающий СКА Арсений Грицюк рассказал о своем выступлении за сборную России.

«Я понимал, что мои кондиции далеки от идеальных и в составе сборной мог уйти в тень товарищей. Мне хотелось доказать самому себе: не растерял навыки и могу вернуться на высокий уровень. Я попросил Романа Борисовича пойти мне навстречу в этом вопросе, и он согласился. Думаю, мы оба от этого выиграли», — приводит слова Грицюка RT.

В прошлом сезоне 23-летний Грицюк провел 60 матчей за СКА, в которых забросил 23 шайбы и отдал 21 результативную передачу.