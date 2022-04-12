Кожевников признался, что надеялся на седьмой матч в серии ЦСКА — СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ над СКА (3:1).

«Я надеялся на седьмой матч, он и будет впереди. Была хорошая борьба. Игра для болельщиков вышла очень интересной. Были качели, которые держали интерес. Кто предпочтительнее для «Металлурга»? Им сейчас все равно. ЦСКА и СКА играют в одном стиле, показывают быстрый хоккей. По мастерству и движениям это две равные команды. ЦСКА сегодня выглядел немного побыстрее в каких-то моментах», — сказал Кожевников «СЭ».

ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающая игра состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге.