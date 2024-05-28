Игроков «Металлурга» чаще других проверяли на допинг в апреле

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг 11 хоккеистов «Металлурга» в апреле 2024 года, сообщает ТАСС.

Тестирование прошли голкипер Илья Набоков, защитники Данила Паливко и Алексей Маклюков, а также нападающие Павел Акользин, Никита Гребенкин, Роман Канцеров, Никита Михайлис, Александр Петунин, Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Денис Зернов. За указанный период времени это самый высокий показатель среди всех команд КХЛ.

Всего РУСАДА в апреле проверило 42 игроков лиги, 8 из которых выступают за «Локомотив», 6 — за «Автомобилист», по 4 — за СКА и «Трактор», по 2 — за ЦСКА, «Адмирал» и московское «Динамо», а также по 1 — за «Ак Барс», «Торпедо» и «Сочи».

В финальной серии Кубка Гагарина-2024 «Металлург» победил «Локомотив» со счетом 4-0.