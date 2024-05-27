Стала известна зарплата нападающего Пакетта в московском «Динамо»

Пакетт будет зарабатывать в «Динамо» 65 миллионов рублей в год

Московское «Динамо» в понедельник, 27 мая, объявило о подписании нового двухлетнего контракта с нападающим Седриком Пакеттом.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 65 миллионов рублей в год с учетом бонусов.

В минувшем сезоне КХЛ 30-летний нападающий «Динамо» сыграл в 65 матчах, в которых забросил 25 шайб и отдал 16 результативных передач. В ходе карьеры Пакетт выступал за «Сиракьюз», «Тампу-Бэй», «Оттаву», «Каролину», «Монреаль», «Лаваль Рокет» и минское «Динамо».