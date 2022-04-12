ЦСКА — СКА: видеообзор шестого матча серии плей-офф

ЦСКА победил СКА (3:1) в шестом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» в Москве.

В составе хозяев шайбы забросили Михаил Григоренко (2) и Виталий Абрамов. У гостей единственная шайба на счету Валентина Зыкова.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 3-3. Решающая встреча состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге.