Ткачев может покинуть «Авангард» и уехать в НХЛ

По информации «СЭ», нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев может покинуть клуб.

По договоренности с «ястребами», форвард может расторгнуть контракт, если получит предложение из НХЛ. По нашим данным, оно уже поступило.

Соглашение Ткачева с окладом в 101 миллион рублей в год действует до конца сезона-2025/26.

28-летний хоккеист играет за «Авангард» с 2022 года. В сезоне-2023/24 Ткачев провел 70 матчей и набрал 86 (20+66) очков.