Спортивный директор «Сибири»: «Шашков считает, что ему нужно сменить команду»
Спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов в интервью «СЭ» рассказал, что нападающий новосибирцев Никита Шашков не принял квалификационное предложение клуба и решил покинуть Новосибирск.
— На сколько процентов процесс селекции «Сибири» можно считать завершенным?
— Есть пара точек, которые нам нужно пройти. В первую очередь это ситуация по Никите Шашкову. Клуб сделал ему улучшенное предложение. К сожалению, он с ним не согласился и посчитал, что на данном этапе карьеры ему нужно сменить команду. Мы уважаем его решение.
В разговоре Никита выразил благодарность клубу за то, что ему улучшили условия. Если он и его семья считают, что лучше будет перейти, то пусть будет так. Естественно, мы хотели бы получить весомую компенсацию за хорошего нападающего с отличным потенциалом. От этого будет многое зависеть.
Плюс есть определенные мысли по дополнительному комплектованию команды. Не буду пока подсвечивать эту историю. Не говорю, что пойдем в сезоне с теми, кто уже есть в составе. Однако все это будет зависеть от разных факторов.
Также будем прощаться с двумя-тремя хоккеистами, у которых есть действующие контракты. Это точно будет один нападающий и один защитник. Нужно будет немного расчистить платежную ведомость, так как у нас есть рамки бюджета. Не хотелось бы расставаться с кем-то, но нужно вписываться в определенные рамки.
— Вы наверняка уже находитесь в ожидании оффершита по Шашкову. Хотелось бы понять ваш дальнейший план по нему: это будет повторение предложения другого клуба и последующий обмен или вы просто рассчитываете получить денежную компенсацию?
— Все будет зависеть от размера предложения. Если оно будет умеренным и сдержанным, то будем рассматривать вопрос о сохранении Шашкова. Если будем понимать, что цифры для нас велики, то, конечно, отпустим Никиту за денежную компенсацию.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2