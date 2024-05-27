«Автомобилист» объявил о продлении контракта с вратарем Галкиным

«Автомобилист» объявил о продлении трудового соглашения с 23-летним вратарем Владимиром Галкиным.

Срок нового контракта рассчитан до 31 мая 2027 года.

В завершившемся сезоне хоккеист провел 36 матчей в регулярном чемпионате, в которых отразил 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,1. Также на его счету шесть сыгранных встреч в Кубке Гагарина.

В сезоне-2023/24 «Автомобилист» дошел до финала плей-офф КХЛ, в котором уступил магнитогорскому «Металлургу» (0-4) в серии до четырех побед.