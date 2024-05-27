«Спартак» подписал новый контракт с Голдобиным на два года

«Спартак» объявил о подписании нового контракта с нападающим Николаем Голдобиным.

Соглашение с 28-летним россиянином будет действовать до 2026 года.

Голдобин выступает за «Спартак» с июня 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард набрал 87 (40+47) очков в 78 матчах регулярного чемпионата КХЛ и Кубка Гагарина. Хоккеист установил ряд рекордов результативности красно-белых.

«Спартак» в прошлом сезоне дошел до второго раунда плей-офф, в котором уступил «Металлургу» со счетом 0-4 в серии.