Московское «Динамо» отказалось подписывать Радулова

Как стало известно «СЭ», «Динамо» отказалось от подписания Александра Радулова из-за желания форварда получить бонус размером 30 миллионов рублей по однолетнему контракту.

Изначально стороны согласовали сделку по схеме «50+5». Однако после утверждения условий сторона хоккеиста решила пересмотреть бонусную часть, что заставило бело-голубых выйти из переговоров.

В минувшем сезоне Александр Радулов провел 58 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.