Чемпионат Европы: города и стадионы, песня и талисман, группы и расписание матчей Евро 2024
Страна-организатор и даты проведения Евро-2024
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Этот чемпионат Европы по футболу станет 17-м в истории.
Голосование членов исполнительного комитета УЕФА по выбору страны-хозяйки Евро-2024 прошло 27 сентября 2018 года. Большинство голосов было отдано Германии — 12, против четырех — за Турцию.
В финальной части чемпионата Европы-2024 выступят 24 сборные. Матчи групповой стадии чемпионата Европы завершатся 26 июня. Игры плей-офф стартуют 29 июня.
Даты проведения чемпионата Европы
- групповой турнир: 14 июня — 26 июня
- 1/8 финала: 29 июня — 2 июля
- 1/4 финала: 5 и 6 июля
- 1/2 финала: 9 и 10 июля
- финал: 14 июля
Города и стадионы Евро-2024
Матчи Евро-2024 состоятся в десяти городах Германии:
- Берлин
- Дортмунд
- Дюссельдорф
- Франкфурт
- Гельзенкирхен
- Гамбург
- Кельн
- Лейпциг
- Мюнхен
- Штутгарт
Игры чемпионата Европы-2024 проведут на полях десяти стадионах:
- «Олимпиаштадион» (Берлин)
- «BVB-Штадион» (Дортмунд)
- «Дюссельдорф Арена» (Дюссельдорф)
- «Франкфурт Арена» (Франкфурт-на-Майне)
- «Арена АуфШальке» (Гельзенкирхен)
- «Фолькспаркштадион» (Гамбург)
- «Кельн Штадион» (Кельн)
- «Лейпциг Штадиум» (Лейпциг)
- «Альянц Арена» (Мюнхен)
- «Штутгарт Арена» (Штутгарт)
Официальный мяч Евро-2024
Футбольный мяч Adidas Fussballliebe будет использоваться на Евро-2024. Он был представлен в Берлине 15 ноября 2023 года на арене «Олимпиаштадион». Fussballliebe при переводе с немецкого означает «любовь к футболу». Впервые в истории проведения чемпионата Европы мяч будет оснащен датчиками, которые помогут определять игру рукой и быстрее зафиксировать офсайд. Это станет возможным благодаря технологии Connected Ball — она будет фиксировать точное время удара по мячу и отслеживать, какой частью тела будут играть футболисты при контакте с мячом.
Дизайн мяча Fussballliebe сочетает в себе рельефные рисунки в форме крыльев с яркими краями, точками и изогнутыми линиями. Наличие оранжевых, синих, красных и зеленых цветов представляет собой многообразие и простоту футбола, которые символизируют собой команды Евро-2024. Это привлекает болельщиков во всем мире. При изготовлении Fussballliebe использовались экологически чистые материалы на биологической основе, включая древесную массу, сахарный тростник, каучук, а также переработанный полиэстер и чернила на водной основе.
Официальная песня Евро-2024
Итальянское трио диджеев MEDUZA, группа OneRepublic и немецкая певица Leony написали официальную песню Евро-2024 под названием Fire («огонь» в переводе с английского). Ее исполнят вживую на церемонии открытия и закрытия турнира в Германии. Песня сочетает в себе хаус-вайб итальянской группы, а также вокал Райана Теддера и Leony.
Талисман турнира Евро-2024
Официальным талисманом Евро-2024 является плюшевый медведь по имени Альберт. По задумке организаторов турнира, маскот отдает дань уважения популярной детской игрушке. Утверждается, что плюшевого мишку придумали в начале XX века в Германии. Имя талисману выбрали путем голосования на официальном сайте УЕФА и среди школьников по всей Европе.
Группы Евро-2024
Германия возглавила группу А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Чемпион Европы Италия сыграет в группе B с Испанией, Хорватией и Албанией. Вице-чемпион мира Франция в группе D встретится с Польшей, Нидерландами и Австрией. Дебютант чемпионата Европы Грузия в группе F проведет матчи с Турцией, Португалией и Чехией.
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Расписание матчей Евро-2024
Матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия пройдет 14 июня в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало в 22.00 по московскому времени. Игры групповой стадии чемпионата Европы продлятся до 26 июня включительно. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд с третьих мест.
Игры 1/8 финала Евро-2024 пройдут с 29 июня по 2 июля. Матчи 1/4 финала — 5 и 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион», начало в 22.00 мск.
Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро-2024 на сайте «СЭ».