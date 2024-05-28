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Сегодня, 07:10

Макдэвид сделал все что мог, но «Эдмонтон» вновь проиграл

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Коннор Макдэвид в матче плей-офф НХЛ с «Далласом».
Фото USA Today Sports
«Даллас» на шаг ближе к финалу.

НХЛ. Плей-офф. Финал Западной конференции. Третий матч
«Эдмонтон» — «Даллас» — 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
Голы: Хаймэн — 13 (Макдэвид, Бушар), 2:02 — 1:0. Макдэвид — 4, 7:37 — 2:0. Робертсон — 4 (Хинтц, Сегин), 25:35 — 2:1. Робертсон — 5 (Хинтц), 28:05 — 2:2. Джонстон — 8 (Стэнковен, Бенн), 29:08 — 2:3. Хенрик — 2 (Браун), 39:07 — 3:3. Робертсон — 6 (Сегин, Линделл), 51:54 — 3:4. Хейсканен — 6 (п.в., Бенн), 58:08 — 3:5.
Вратари: Скиннер (57:24 — 58:08, 58:34 — 59:57) — Эттингер.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 30 (10+7+13) — 22 (3+16+3).
Наши: — - Дадонов (10.18/1/-1).
28 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
Счет в серии: 1-2

Дела «Эдмонтона» совсем плохи, когда Макдэвид и Драйзайтль не набирают очки. «Ойлерз» проиграли 80% таких матчей в плей-офф, и в частности вторую игру серии с «Далласом». Сегодня Коннор решил вновь не проверять эту статистику и отметился результативным действием уже на третьей минуте.

После наброса Коннора Зак Хайман чуть ли не с линии занес шайбу в ворота Оттинджера. Очередной гол этого форварда с пятака. Сейчас Хайман — лучший снайпер плей-офф с 13 голами в активе.

Первые 20 минут встречи прошли под полным контролем «Эдмонтона». Неудивительно, что «Ойлерз» удалось удвоить преимущество. Причем второй гол получился почти в точности, как первый: наброс с правой точки вбрасывания в сторону дальней штанги и занос шайбы в ворота почти с линии. Только в этот раз отличился уже сам Макдэвид.

Это очко стало сотым для Коннора в плей-офф. Причем человек лишь во второй раз в карьере дошел до третьего раунда.

«Эдмонтон» в этом плей-офф прослыл командой, которая отдает уже выигранные матчи. Сегодня «нефтяники» вновь подтвердили это звание. Если в первом периоде доминировали они, то во втором доминировали над ними.

В течение трех с половиной минут второго периода счет превратился с 2:0 в пользу «Эдмонтона» в 2:3 в пользу «Далласа»: дважды отличился Джейсон Робертсон и еще одну шайбу забросил Уайтт Джонсон.

В концовке второго периода погода вновь переменилась и преимуществом завладел «Эдмонтон». В гол удалось воплотить это Адаму Энрику. Примечательно, что «Ойлерз» вновь забросили с пятака.

В третьем периоде подавляющего преимущества не было ни у одной из команд, но матч-таки закончился в основное время. Победная шайба на счету Джейсона Робертсона, который остался один перед воротами Скиннера и вдоволь поиздевался над ним.

Точку в матче поставил Миро Хейсканен, отправивший шайбу уже в пустые ворота.

5:3 в матче и 2—1 в серии в пользу «Далласа». Видимо, очков только Макдэвида «Эдмонтону» мало. Нужны результативные действия как минимум от Драйзайтля.

Коннор Макдэвид
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Эдмонтон Ойлерз
7
32
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«Рейнджерс» вытащили сумасшедший матч! Шестеркин спас в самый важный момент
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
1/2 финала Счет в серии
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 1
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
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0 - 0
5. Даллас - Эдмонтон
0 - 0
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Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
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0 - 0
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1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
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3 - 4
2. Даллас - Колорадо
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1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
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5. Рейнджерс - Каролина
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Ванкувер - Нэшвилл
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4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
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2 - 3
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
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Виннипег - Колорадо
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Рейнджерс - Вашингтон
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
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28.05 03:30
Эдмонтон – Даллас
 3 : 5
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