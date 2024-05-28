Макдэвид сделал все что мог, но «Эдмонтон» вновь проиграл

«Даллас» на шаг ближе к финалу.

НХЛ. Плей-офф. Финал Западной конференции. Третий матч

«Эдмонтон» — «Даллас» — 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

Голы: Хаймэн — 13 (Макдэвид, Бушар), 2:02 — 1:0. Макдэвид — 4, 7:37 — 2:0. Робертсон — 4 (Хинтц, Сегин), 25:35 — 2:1. Робертсон — 5 (Хинтц), 28:05 — 2:2. Джонстон — 8 (Стэнковен, Бенн), 29:08 — 2:3. Хенрик — 2 (Браун), 39:07 — 3:3. Робертсон — 6 (Сегин, Линделл), 51:54 — 3:4. Хейсканен — 6 (п.в., Бенн), 58:08 — 3:5.

Вратари: Скиннер (57:24 — 58:08, 58:34 — 59:57) — Эттингер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (10+7+13) — 22 (3+16+3).

Наши: — - Дадонов (10.18/1/-1).

28 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 1-2

Дела «Эдмонтона» совсем плохи, когда Макдэвид и Драйзайтль не набирают очки. «Ойлерз» проиграли 80% таких матчей в плей-офф, и в частности вторую игру серии с «Далласом». Сегодня Коннор решил вновь не проверять эту статистику и отметился результативным действием уже на третьей минуте.

После наброса Коннора Зак Хайман чуть ли не с линии занес шайбу в ворота Оттинджера. Очередной гол этого форварда с пятака. Сейчас Хайман — лучший снайпер плей-офф с 13 голами в активе.

Первые 20 минут встречи прошли под полным контролем «Эдмонтона». Неудивительно, что «Ойлерз» удалось удвоить преимущество. Причем второй гол получился почти в точности, как первый: наброс с правой точки вбрасывания в сторону дальней штанги и занос шайбы в ворота почти с линии. Только в этот раз отличился уже сам Макдэвид.

Это очко стало сотым для Коннора в плей-офф. Причем человек лишь во второй раз в карьере дошел до третьего раунда.

«Эдмонтон» в этом плей-офф прослыл командой, которая отдает уже выигранные матчи. Сегодня «нефтяники» вновь подтвердили это звание. Если в первом периоде доминировали они, то во втором доминировали над ними.

В течение трех с половиной минут второго периода счет превратился с 2:0 в пользу «Эдмонтона» в 2:3 в пользу «Далласа»: дважды отличился Джейсон Робертсон и еще одну шайбу забросил Уайтт Джонсон.

В концовке второго периода погода вновь переменилась и преимуществом завладел «Эдмонтон». В гол удалось воплотить это Адаму Энрику. Примечательно, что «Ойлерз» вновь забросили с пятака.

В третьем периоде подавляющего преимущества не было ни у одной из команд, но матч-таки закончился в основное время. Победная шайба на счету Джейсона Робертсона, который остался один перед воротами Скиннера и вдоволь поиздевался над ним.

Точку в матче поставил Миро Хейсканен, отправивший шайбу уже в пустые ворота.

5:3 в матче и 2—1 в серии в пользу «Далласа». Видимо, очков только Макдэвида «Эдмонтону» мало. Нужны результативные действия как минимум от Драйзайтля.