Макдэвид сделал все что мог, но «Эдмонтон» вновь проиграл
НХЛ. Плей-офф. Финал Западной конференции. Третий матч
«Эдмонтон» — «Даллас» — 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
Голы: Хаймэн — 13 (Макдэвид, Бушар), 2:02 — 1:0. Макдэвид — 4, 7:37 — 2:0. Робертсон — 4 (Хинтц, Сегин), 25:35 — 2:1. Робертсон — 5 (Хинтц), 28:05 — 2:2. Джонстон — 8 (Стэнковен, Бенн), 29:08 — 2:3. Хенрик — 2 (Браун), 39:07 — 3:3. Робертсон — 6 (Сегин, Линделл), 51:54 — 3:4. Хейсканен — 6 (п.в., Бенн), 58:08 — 3:5.
Вратари: Скиннер (57:24 — 58:08, 58:34 — 59:57) — Эттингер.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 30 (10+7+13) — 22 (3+16+3).
Наши: — - Дадонов (10.18/1/-1).
28 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
Счет в серии: 1-2
Дела «Эдмонтона» совсем плохи, когда Макдэвид и Драйзайтль не набирают очки. «Ойлерз» проиграли 80% таких матчей в плей-офф, и в частности вторую игру серии с «Далласом». Сегодня Коннор решил вновь не проверять эту статистику и отметился результативным действием уже на третьей минуте.
После наброса Коннора Зак Хайман чуть ли не с линии занес шайбу в ворота Оттинджера. Очередной гол этого форварда с пятака. Сейчас Хайман — лучший снайпер плей-офф с 13 голами в активе.
Первые 20 минут встречи прошли под полным контролем «Эдмонтона». Неудивительно, что «Ойлерз» удалось удвоить преимущество. Причем второй гол получился почти в точности, как первый: наброс с правой точки вбрасывания в сторону дальней штанги и занос шайбы в ворота почти с линии. Только в этот раз отличился уже сам Макдэвид.
Это очко стало сотым для Коннора в плей-офф. Причем человек лишь во второй раз в карьере дошел до третьего раунда.
«Эдмонтон» в этом плей-офф прослыл командой, которая отдает уже выигранные матчи. Сегодня «нефтяники» вновь подтвердили это звание. Если в первом периоде доминировали они, то во втором доминировали над ними.
В течение трех с половиной минут второго периода счет превратился с 2:0 в пользу «Эдмонтона» в 2:3 в пользу «Далласа»: дважды отличился Джейсон Робертсон и еще одну шайбу забросил Уайтт Джонсон.
В концовке второго периода погода вновь переменилась и преимуществом завладел «Эдмонтон». В гол удалось воплотить это Адаму Энрику. Примечательно, что «Ойлерз» вновь забросили с пятака.
В третьем периоде подавляющего преимущества не было ни у одной из команд, но матч-таки закончился в основное время. Победная шайба на счету Джейсона Робертсона, который остался один перед воротами Скиннера и вдоволь поиздевался над ним.
Точку в матче поставил Миро Хейсканен, отправивший шайбу уже в пустые ворота.
5:3 в матче и 2—1 в серии в пользу «Далласа». Видимо, очков только Макдэвида «Эдмонтону» мало. Нужны результативные действия как минимум от Драйзайтля.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 1
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 1
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|28.05
|03:30
|
Эдмонтон – Даллас
|3 : 5