Спортивный директор «Сибири» рассказал, собирается ли клуб обменивать голкипера Красоткина

Спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, обращаются ли к нему другие клубы с предложением обмена голкипера Антона Красоткина.

— Месяц назад интереса к Антону Красоткину со стороны топ-клубов не было. Сейчас ситуация поменялась?

— Да, после предыдущего нашего разговора был ряд звонков с предложениями об обмене. Однако наш руководитель Андрей Травников занял четкую позицию — Антон Красоткин не подлежит обмену. Спортивный блок клуба полностью поддерживает и разделяет ее.