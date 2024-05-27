Меркулов — о Епанчинцеве: «Сибири» был нужен тренер, умеющий работать с молодежью»

Спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов в интервью «СЭ» рассказал, почему клуб решил назначить главным тренером Вадима Епанчинцева.

— Насколько для вас стала стрессовой ситуация с необходимостью экстренно искать нового главного тренера?

— Не могу назвать эту ситуацию стрессовой. Конечно, она неприятная. Так бывает в жизни, что что-то меняется в моменте. Тем более в хоккее часто происходит, когда ты рассчитываешь на одно, а выходит совсем другое. Отнеслись к ней спокойно. Двигаемся дальше. Ничего страшного.

— Почему в итоге остановились именно на Епанчинцеве?

— При выборе Гатиятулина и Епанчинцева мы исходили из того, что нам нужен тренер, умеющий работать с молодежью. У нас достаточно много ребят 2000-х годов рождения и моложе. Анвар Рафаилович и Вадим Сергеевич — как раз те люди, которые имеют работать с такими парнями и доверять им.

У Епанчинцева был хороший опыт в Хабаровске, где у него лидерами «Амура» стали Лихачев, Гребенкин и Дубакин. Если не ошибаюсь, все трое входили в топ-5 бомбардиров команды. Собственно, это и отличает Вадима Сергеевича от многих других тренеров. Для нас важно, чтобы парни развивались и чувствовали поддержку. Плюс кандидатура Епанчинцева подкупила тем, что его команды играют в интересный атакующий и активный хоккей.

Наши болельщики хотят видеть открытый хоккей. То же самое обсуждали и с Гатиятулиным — он говорил, что не хочет действовать в закрытом стиле. Все-таки это миф, который когда-то к нему прицепился. С другой стороны, о защите тоже нельзя забывать. Если ты играешь плохо в обороне, то в нападении ловить нечего. Нельзя бежать в атаку без уверенности сзади.

Совокупность всех этих факторов подтолкнула нас к назначению Епанчинцева — человека, который умеет сплотить коллектив. Надеюсь, у нас все получится.