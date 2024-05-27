Спортивный директор «Сибири» Меркулов: «Для Пьянова важным было вернуться в родной клуб»

Спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов в интервью «СЭ» прокомментировал подписание нападающего Валентина Пьянова.

— Легко ли далось решение вернуть Валентина Пьянова после такого сезона в «Авангарде» с зашкаливающим минусом и слабой игрой на точке? В понимании многих, это человек, который уже едет с ярмарки.

— Ехать с ярмарки — понятие неоднозначное, как и история с «плюс-минус». Да, у него был большой отрицательный показатель полезности. Но он же не один был в эти моменты на льду. Нужно смотреть на эту проблему в совокупности. Достаточно взглянуть на то, что годом ранее ситуация у Пьянова была противоположной, когда он был лидером «Сибири».

Когда он уезжал в Омск, то все сильно переживали по этому поводу. Все понимали, что ему сделали хорошее предложение и век хоккеиста достаточно короток. То, что Валентин вернулся, пойдет на пользу всем: и ему, и клубу. Да, мы сделали ему более сдержанное предложение в финансовом плане, нежели у него были ранее. Однако он на него согласился. Для него было важным вернуться в родной клуб. По крайней мере, из разговора я понял, что он едет домой. Думаю, в Новосибирске он проявит себя лучше, чем в Омске.