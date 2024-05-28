Камалов, Старков и Галимов в ближайшее время покинут СКА

Как стало известно «СЭ», защитник Никита Камалов, а также нападающие Степан Старков и Эмиль Галимов в ближайшее время покинут СКА.

28-летний Камалов с 2021 года играет за питерский клуб. В сезоне-2023/24 защитник провел 41 матч и набрал 8 (3+5) очков.

На счету 24-летнего Старкова в прошедшем сезоне 5 (4+1) очков в 30 матчах.

32-летний Галимов выступает за СКА с 2020 года. В завершившемся сезоне форвард набрал 7 (2+5) очков в 28 играх.