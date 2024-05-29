Кожевников: «С удовольствием бы посмотрел на Малкина в родной «Магнитке» и на Овечкина в цветах «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников хотел бы видеть российских нападающих Александра Овечкина («Вашингтон») и Евгения Малкина («Питтсбург») в конце карьеры в России.

«Завершение карьеры Овечкина и Малкина в России? У ребят еще контракты со своими клубами в НХЛ на несколько лет, а они уже немолодые. За эти годы все, что угодно еще может произойти. Главное, чтобы здоровье позволяло продолжать играть. Пока Женя и Саша продолжают играть на высочайшем уровне.

Пользу любому клубу КХЛ они точно принесут, правда не знаю, как жены их будут переезжать. Наверное, из-за этого вся ерунда с завершением карьеры в России может возникнуть. Но я бы с удовольствием посмотрел на Малкина в родной «Магнитке» и на Овечкина в цветах «Динамо». Думаю, всем болельщикам было бы интересно посмотреть, как они играют в нашей лиге. Не сомневаюсь, что они много пользы принесли бы своим клубам», — приводит Legalbet слова Кожевникова.