СКА отдаст нападающего Бучельникова в аренду в «Витязь»

Как стало известно «СЭ», СКА отдаст нападающего Дмитрия Бучельникова в аренду в «Витязь».

Минувший сезон игрок провел в «Адмирале» на правах аренды.

В сезоне-2023/24 20-летний Бучельников набрал 29 (13+16) очков в 55 матчах за команду из Владивостока.