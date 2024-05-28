«Спартак» заключил трехлетний контракт с нападающим Пашиным

«Спартак» сообщил о подписании контракта с нападающим Александром Пашиным.

Соглашение с игроком рассчитано на три года и носит двусторонний характер.

В минувшем сезоне 21-летний хоккеист провел свой дебютный сезон в КХЛ, набрав 23 (12+11) очка в 71 матче.