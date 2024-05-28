Якупов перейдет в «Ак Барс»

По информации «СЭ», нападающий Наиль Якупов перейдет в «Ак Барс».

В сезоне-2023/24 форвард выступал за «Нефтехимик». 30-летний хоккеист сыграл 31 матч за команду и набрал 19 (8+11) очков.

«Нефтехимик» в сезоне-2023/24 не вышел в плей-офф КХЛ, заняв по итогам регулярного чемпионата девятое место в Западной конференции.