Сборная России на чемпионате Европы по гандболу: расписание и результаты

С 13 по 20 января в Венгрии и Словакии пройдет мужской чемпионат Европы по гандболу-2022.

В предварительном раунде российская сборная играет в группе F против таких команд, как Литва, Норвегия и Словакия.

Расписание и результаты всех матчей сборной России на ЧЕ-2022:

13 января. Россия — Литва (20.00 мск)

15 января. Норвегия — Россия (22.30)

17 января. Словакия — Россия (20.00)

Состав сборной России на чемпионат Европы можно посмотреть здесь.

Вся основная информация о турнире — по этой ссылке.