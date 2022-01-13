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Сегодня, 10:00

Сборная России на чемпионате Европы по гандболу: расписание и результаты

Сергей Ревенко
Корреспондент
Левый крайний сборной России по гандболу Игорь Сорока.
Фото rushandball.ru

С 13 по 20 января в Венгрии и Словакии пройдет мужской чемпионат Европы по гандболу-2022.

В предварительном раунде российская сборная играет в группе F против таких команд, как Литва, Норвегия и Словакия.

Расписание и результаты всех матчей сборной России на ЧЕ-2022:

13 января. Россия — Литва (20.00 мск)

15 января. Норвегия — Россия (22.30)

17 января. Словакия — Россия (20.00)

Состав сборной России на чемпионат Европы можно посмотреть здесь.

Вся основная информация о турнире — по этой ссылке.

Гандбол
Сборная России по гандболу
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