Дмитрий Корнев: «Непросто бороться и против соперников, и против судей»

Правый крайний сборной России Дмитрий Корнев после ничьей с Польшей на чемпионате Европы поблагодарил партнеров, которые смогли уйти от поражения, и назвал надуманными наказания главного тренера Велимира Петковича.

— Ощущения двоякие — непросто в принципе играть на чемпионате Европы, соперники все здесь очень серьезные, но бороться еще и против судей сложно вдвойне, — сказал Корнев. — Игра была тяжелой, благодарен всем парням, которые боролись до последних секунд. И нам удалось вытащить матч и добиться ничьей.

— Почему возникли проблемы в атаке, когда поляки сменили голкипера?

— Сложный вопрос. На площадке все быстро перестраивается. Всех польских вратарей мы разбирали, смотрели ситуации, с которыми можем столкнуться. В каких-то моментах мы потеряли концентрацию, в каких-то толика везения была на стороне соперника.

— Нашему тренеру Велимиру Петковичу сначала выписали две минуты, потом и вовсе удалили. Ваше мнение?

— Личное мое мнение — очень надуманные санкции. На таких играх люди пытаются зацепиться за что угодно. Давать две минуты тренеру, пытающемуся взять тайм-аут — первый раз с таким сталкиваюсь. Как и с тем, что выгоняют за полшага вне технической зоны. У меня нет комментариев.

Напомним, что очко, набранное в этом матче, стало для обеих команд первым на основном этапе Евро-2020.