Шведская защепка. Россияне потерпели первое поражение на Евро

Сборная России начала основной раунд Евро-2022, уступив соперникам из Швеции.

Чемпионат Европы

Основной раунд. Группа II

Россия — Швеция — 23:29 (13:16)

Два дня без гандбола пролетели так же быстро, как сборная России из Кошице в Братиславу — во вторник днем чартерный рейс унес команду Велимира Петковича в столицу Словакии меньше чем за час. И за прошедшие дни игроки успели восстановиться после матчей предварительной стадии, потренироваться, в том числе и на площадке арены имени Ондржея Непелы, и подготовиться к старту основного раунда.

Второй групповой этап на чемпионатах Европы — очень жесткий турнир. По формуле не плей-офф, но по духу очень к нему близок. Матчи с топ-командами сменяются один за другим, права на ошибку почти нет, ситуация может меняться каждый игровой день.

Из Кошице в Братиславу

Поэтому, с одной стороны, очень важно, что россияне прибыли в Братиславу с двумя очками за победу над Норвегией. А с другой, сама по себе эта победа всего лишь небольшой бонус. Чтобы пройти в полуфинал, из четырех следующих матчей желательно выигрывать три.

Кстати, те же норвежцы одним рейсом с нашей командой не полетели. Скандинавов испугали положительные тесты на коронавирус в стане россиян. Напомним, что в Кошице команда оставила Евгения Дземина, Даниила Шишкарева, Андрея Верещагина и Сергея Марка Косоротова. Таким образом, сборная как минимум на два стартовых матча основного раунда осталась без капитана и лучшего бомбардира. Впрочем, Дземин до четверга отбыл карантин и вернулся в расположение команды. А чуть раньше из России приехал правый крайний астраханского «Динамо» Илья Демин, вызванный на подмогу.

Швеция, конечно, соперник очень неприятный. Конечно, времена, когда «Тре Крунур» трижды подряд выигрывали чемпионат Европы, давно стали историей. Тем не менее на cчету Швеции серебро как на Евро-2018, так и на ЧМ-2021. Хотя нынешний турнир для команды Гленна Сольберга складывался не слишком удачно — Швеция без особых шансов проиграла действующим чемпионам испанцам, а в решающем матче за выход из группы едва не уступила Чехии.

Хотя мы помним и о том, как завершилась последняя перед нынешним Евро игра между Россией и Швецией. На ЧМ-2021 в Египте скандинавы разгромили команду Петковича со счетом 34:20, хотя в том матче россиянам нужна была только победа. Да и вообще баланс встреч между соперниками явно в пользу северян — из 17 матчей наши гандболисты выиграли пять при одной ничьей. А последний из успехов был зафиксирован на Евро-2004.

Не забиваем и не побеждаем

Пиетета перед соперником у сборной не было, тем не менее первый тайм ей не удался. После встречи с Норвегией игроки говорили о том, что арбитры давали жестко бороться, но на этот раз они установили планку ниже. Уже на первых минутах словенские судьи поставили семиметровый, а потом выписали удаление Александру Котову и желтую карточку Павлу Андрееву.

Эти факторы повлияли на то, что уже в дебюте шведы повели в три мяча. Вдохновителем этого рывка у них стал Хампус Ванне, очень быстро забивший трижды. Он же безошибочно исполнял все пенальти, которых за первый тайм набралось четыре. Россияне не паниковали, а принялись догонять.

Мы увидели и быстрые отрывы, и красивую «воздушку» от двух Дмитриев — Житникова и Корнева, и дальние броски. После удаления у шведов Житников завершил шикарную комбинацию, а Андреев перекинул шведского вратаря Андреаса Паличку «парашютиком» — к середине тайма счет сравнялся. Но затем шведы сумели прибавить — и голкипер, и защита. Линейный россиян Александр Ермаков раз за разом выглядел как рок-звезда, попавшая в толпу поклонников, один раз с него почти сняли футболку. И со счета 12:12 наша команда не забивала почти семь минут. Соперники за это время ушли вперед на четыре мяча, Петковичу пришлось брать тайм-аут. И к перерыву отставание россиян составляло «минус 3».

В обороне команда в целом выглядела неплохо, а вот в атаке ощущалось отсутствие Косоротова — порой вариантов для броска найти просто не удавалось. С 21-й по 36-ю минуту Россия забила всего один гол. Часть бросков блокировали защитники, стеной стоял Паличка. Постепенно игру удалось перестроить, неплохо вошел Никита Каменев, забивал Ермаков. Но эффективность атак все равно оставляла желать много лучшего. Шведы контролировали ход матча и уверенно оборонялись — например, первый российский семиметровый мы увидели на 49-й минуте.

Итак, сборная впервые проиграла на этом Евро. На то, чтобы сделать правильные выводы, времени совсем мало — уже в пятницу нас ждет Испания.