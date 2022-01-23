Швеция обыграла Германию на чемпионате Европы по гандболу

В матче основного раунда чемпионата Европы сборная Швеции победила команду Германии (25:21).

Швеция набрала шесть очков и лидирует в группе. У Германии два очка и пятое место. В этой группе выступает сборная России, которая с тремя очками идет четвертой.

Ранее стало известно, что после ничьей с Польшей (29:29) Россия потеряла шансы выйти в плей-офф.

Чемпионат Европы. Мужчины

Второй групповой турнир. Группа II

Германия — Швеция — 21:25 (10:12)

«Ondrej Nepela Arena». Братислава (Словакия)