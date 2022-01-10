Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин: основная информация о турнире

Ответы на часто задаваемые вопросы о предстоящем Евро-2022, где выступит российская сборная.

Когда и где пройдет чемпионат Европы-2022 по гандболу среди мужчин: дата и место проведения

С 13 по 30 января в Венгрии и Словакии пройдет чемпионат Европы по гандболу среди мужчин. В турнире примут участие 24 национальные команды, включая российскую. Матчи пройдут в Будапеште, Дебрецене и Сегеде (все города венгерские), а также в Братиславе и Кошице (оба города словацкие).

Действующим обладателем титула чемпиона Европы является сборная Испании. В 2020-м она выиграла у Хорватии в финале турнира (22:20).

Состав мужской сборной России по гандболу на Евро-2022 по гандболу

26 декабря мужская сборная России по гандболу начала заключительный этап подготовки к чемпионату Европы в составе из 22 игроков.

Тренерский штаб национальной команды во главе с Велимиром Петковичем вызвал следующих гандболистов на Евро-2022:

вратари:

· Андрей Верещагин («Пермские медведи»)

· Артем Грушко («Чеховские медведи»)

· Виктор Киреев (ЦСКА)

левые крайние:

· Роман Остащенко («Чеховские медведи»)

· Игорь Сорока (ЦСКА)

правые крайние:

· Илья Демин («Динамо Астрахань»)

· Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»)

· Даниил Шишкарев («Чеховские медведи»)

линейные:

· Павел Андреев («Чеховские медведи»)

· Александр Ермаков («Чеховские медведи»)

· Радомир Врачевич («Виктор»)

· Вячеслав Касаткин («Татран», Словакия)

правые полусредние:

· Сергей Иванов (ЦСКА)

· Дмитрий Киселев (ЦСКА)

· Александр Котов («Чеховские медведи»)

левые полусредние:

· Михаил Виноградов («Брегенц», Австрия)

· Евгений Дземин («Чеховские медведи»)

· Сергей Марк Косоротов («Висла», Польша)

· Дмитрий Санталов («Мешков Брест», Белоруссия)

разыгрывающие:

· Валентин Воробьев (ЦСКА)

· Дмитрий Житников («Висла», Польша)

· Сергей Кудинов («Шартр Метрополь», Франция)

Мужская сборная России отправится на чемпионат Европы-2022 11 января. 13 января команда Петковича сыграет против Литвы в словацком Кошице.

Формат чемпионата Европы по гандболу среди мужчин

Евро-2022 по гандболу среди мужчин пройдет в несколько этапов. В предварительном раунде 24 команды разделены на 6 групп по 4 сборные в каждой. Затем по 2 лучшие команды из каждой группы выходят в основной раунд, где формируются два пула по 6 сборных. По его итогам по 2 лучшие команды из каждого пула выходят в полуфинал чемпионата Европы, а занявшие третьи места сыграют в матче за 5-е место. Далее пройдут финальная игра и матч за 3-е место.

*Положение команды в турнирной таблице Евро-2022 по гандболу среди мужчин определяется в следующем порядке: 1) очки; 2) личные встречи; 3) разница мячей в личных встречах; 4) количество забитых мячей в личных встречах; 5) разница мячей.

Мужская сборная России по гандболу сыграет в предварительном раунде Евро-2022 с Литвой, Норвегией и Словакией.

Предварительный раунд чемпионата Европы по гандболу среди мужчин: группы и их состав

Первый групповой этап Евро-2022 по гандболу среди мужчин пройдет с 13 по 18 января.

Группа A: Дания, Северная Македония, Словения, Черногория.

Группа B: Венгрия, Исландия, Нидерланды, Португалия.

Группа C: Сербия, Украина, Франция, Хорватия.

Группа D: Австрия, Белоруссия, Германия, Польша.

Группа E: Босния и Герцеговина, Испания, Чехия, Швеция.

Группа F: Литва, Норвегия, Россия, Словакия.

Расписание матчей мужской сборной России на Евро-2022 по гандболу: предварительный раунд

Чемпионат Европы-2022 по гандболу среди мужчин. Предварительный раунд. Группа F (время московское)

13 января. 20.00. Россия — Литва

15 января. 22.30. Норвегия — Россия

17 января. 20.00. Словакия — Россия

Календарь игр ЧЕ-2021 по гандболу можно посмотреть на сайте «СЭ».

Где смотреть трансляции матчей сборной России на чемпионате Европы по гандболу среди мужчин

«СЭ» на своем сайте покажет онлайн-трансляции матчей мужской сборной России на Евро-2022 по гандболу в Словакии и Венгрии. Видеотрансляции игр в прямом эфире можно будет смотреть на сайте matchtv.ru.

ЧЕ-2022 по гандболу среди мужчин: прогноз и фаворит турнира

Букмекеры считают явным фаворитом Евро-2022 по гандболу мужскую сборную Дании. Коэффициент на их победу составляет 2,90 (34 % вероятности победы). Высокие шансы также отдают сборной Испании — 5,0 (20 % вероятности победы).

Мужская сборная России выигрывала чемпионат Европы по гандболу в 1996 году (Испания). Команда дважды завоевала серебряные медали Евро (1994, 2000).