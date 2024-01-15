Канцлера ФРГ Шольца освистали на матче сборной Германии по гандболу

Канцлер ФРГ Олаф Шольц был освистан болельщиками на матче чемпионата Европы по гандболу между сборными Германии и Северной Македонии (34:25), состоявшемся 14 января в Берлине.

Во время первого тайма диктор арены объявил о присутствии на матче канцлера Шольца. После этого в зале несколько секунд раздавался громкий гул и свист.

«Реакция», — описал шум на трибунах телекомментатор ZDF, который вел трансляцию матча.

Правительство Германии планирует отменить субсидии для сельского хозяйства. По этой причине немецкие фермеры организовали в стране волну протестов.